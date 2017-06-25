Футболистки Черниговской области встретились в поединке
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Состоялась последняя встреча Чемпионата Украины 2017 по футболу среди женских команд в Высшей лиге.
На стадионе ФК «Единство», что в с. Плиски, Борзнянского района, Черниговской области, вчера, 24 июня, сыграли две команды, которые представляют черниговскую землю в нынешнем Чемпионате Украины.
«Единство» (Черниговском р-н) принимала «Легенду-ШВСМ» (Чернигов).
Игра закончилась со счетом 1:6 в пользу опытной «Легенды-ШВСМ».
Источник: Sports «Che»
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