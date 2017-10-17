Футболист вытер ногу о судью прямо во время матча
2017-10-16 20:39
Футболист вытер ногу о судью прямо во время матча
Посмотри, как отреагировал арбитр и кто победил в этой титанической битве характеров.
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До этого ты слышал о греческий футбольный клуб «Ксанти» и его доблестного нападающего Брито, но после того, что мы сейчас расскажем, будешь пристально следить за их приключениями в лучших юмористических журналах планеты, передает Rus.Media.
Инцидент с участием португальца определенно оживил матч «Ксанти» — АЕК в рамках седьмого тура чемпионата страны. Хозяева получили право на штрафной, и честь выполнить его выпала нашему Брито. Арбитр Иоаннис Пападопулос, по инструкции, обвел место удара исчезающим спреем, чтобы 77-й номер не сдвинул мяч, однако рука его дрогнула, и струя попал на бутсу футболиста.
Тот решил блеснуть талантом комика — сделал вид, что возмутился, и, ослепительно улыбаясь, вытер пострадавший башмак в ногу рефери. Тот отдал шутке должное — несмотря на извинения и примирительные похлопывание по плечу, которым его торопливо осыпал шутник, забил ему «горчичник» (также известный как желтая карточка). Видимо, окрыленный такой реакцией, Брито твердой ногой переправил мяч в ворота противника точнехонько в девятку и открыл счет. Игра, кстати, закончилась вничью — 1:1.