Футболист “Шахтера” сделал громкое заявление относительно войны в Украине

despravda | 11.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-11 13:59

Футболист “Шахтера” сделал громкое заявление относительно войны в Украине
Россия забрала Донбасс.

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Хавбек “Шахтера” Бернард дал откровенное интервью бразильскому изданию UOL Esporte, в котором рассказал о ситуации на востоке Украины, передает Rus.Media.

“Клуб потерял все, и с этим теперь связано очень много проблем. У нас была потрясающая база в Донецке, великолепный стадион, но мы все это потеряли, покинув город и переехав в столицу.

Теперь мы проводим на выезде как домашние, так и гостевые матчи. Но зато в Киеве нет боевых действий, здесь очень спокойно, никаких проблем. Мы живем в 800 километрах от Донецка. Но города, которые расположены вблизи к нему, страдают. Донецк разрушен, Россия буквально его забрала”, – отметил Бернард.

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