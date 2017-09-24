Футбол. В чемпионате Украины произошла новая тренерская отставка
24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-24 18:54
Футбол. В чемпионате Украины произошла новая тренерская отставка
В отставку подал главный тренер каменской “Стали” Егише Меликян
Егише Меликян
Меликян возглавил “Сталь” в июне 2017 года, передает Rus.Media. Его команда начала чемпионат с двух побед, но затем потерпела 7 поражений подряд.
Последним результатом Меликяна на главе “Стали” стала ничья с донецким “Олимпиком”.
“В спорте нужно не только правильно выигрывать, но и правильно проигрывать. Нужно правильно уйти. Я не хочу все время оправдываться за то, что нет результата”, — заявил Меликян после этой игры.
Напомним, после 10 туров “Сталь” находится на 10-м месте в турнирной таблице.