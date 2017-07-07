Фрукт, который лечит ваши зубы
07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Экстракт виноградных косточек уничтожает бактерии, которые разрушают зубную эмаль. Такой вывод сделали ученые, проведя ряд исследований.
Они отметили, что прочность зубной ткани зависит от коллагена, который восстанавливается благодаря особой комбинации растительных элементов.
Именно в виноградных косточках содержатся необходимые вещества, помогающие укрепить зубы, повысить прочность пломб. Даже просто регулярное употребление винограда является очень полезным.
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