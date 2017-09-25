Франкфуртский автосалон 2017: представлен обновленный Ford Mustang 2018
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2017-09-15 20:50
Франкфуртский автосалон 2017: представлен обновленный Ford Mustang 2018
Ford Mustang 2018 можно отличить по увеличенной решетке радиатора и измененным бамперам.
Обновленный Ford Mustang приехал в Европу, передает Rus.Media.
Премьера модели в Старом свете состоялась на Франкфуртском автошоу. Ford Mustang 2018 можно отличить по увеличенной решетке радиатора и измененным бамперам. Кроме того, оптика купе и кабриолета теперь светодиодная. В интерьере заменено рулевое колесо и установлен новый 8,0-дюймовый тачскрин мультимедийной системы SYNC 3. Кроме того, впервые за доплату предложена 12-дюймовая виртуальная приборная панель.
Среди других новых опций – адаптивный круиз-контроль, системы превентивного торможения, удержания в полосе движения и контроля усталости водителя. Четырехцилиндровый 2,3-литровый турбомотор EcoBoost дефорсирован до 290 л. с., чтобы уменьшить уровень вредных выбросов. А вот топовый пятилитровый V8, наоборот, стал мощнее – 450 к. с.
Механическая 6-ступенчатая КПП доработана, а альтернативой ей является новый 10-ступенчатый автомат. В качестве опции доступны адаптивные магнитологические амортизаторы.
epa06202146 The new Ford Mustang is pictured during the International Motor Show IAA in Frankfurt, Germany, 13 September 2017. The International Motor Show IAA is the world’s largest motor show automobile and exhibition. Exhibitors from up to 40 countries are to present their latest products and innovations at the IAA, while hundreds of thousands of people are expected to visit the show from 14 to 24 September. EPA-EFE/SASCHA STEINBACH