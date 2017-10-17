Фотография засыпающего мальчика вызвала волну обсуждений в Сети!
2017-10-17 17:54
Фотография засыпающего мальчика вызвала волну обсуждений в Сети!
Они с малых лет должны работать, чтобы свести концы с концами….
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Интернет пестрит фотографиями из бедных стран, которые кричат о бедственном положении беспризорных детей, передает Rus.Media. Они с малых лет должны работать, чтобы свести концы с концами. Одна такая фотография, недавно снятая на Филиппинах, привлекла внимание местной суперзвезды.
Шарон Кунета, филиппинская певица, актриса и телеведущая, увидев фотографию, не смогла не поделиться ею в своем інстаграмі и рассказать о бедственном положении этого мальчика.
В комментариях Шарон написала, что хочет купить все продукты этого продавца просто для того, чтобы освободить его от дел. «Кто знает, где он живет на Филиппинах»? Этот пост привлек более тридцати тысяч зрителей за два дня и собрал более пятисот комментариев. Пользователи надеются, что девушка, которая не в силах спасти весь мир, сможет помочь хотя бы одному бедному ребенку.
Но и в наших широтах есть много детей из неблагополучных семей. Мы их жалеем, но не делаем ничего, чтобы помочь. Нам нужно настаивать на реформе социальной системы. Если социальные службы будут брать на контроль такие семьи, следить за здоровьем и благополучием детей, то удастся избежать трагедий. Дети — это наше будущее. Невозможно получить здоровое общество и светлое будущее, если дети растут в аду. Не проходите мимо страдающих детей, они не могут сами защитить себя…