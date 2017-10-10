ФОТОФАКТ. Лайфхак от угона: ржавый Гелендваген нагоняет страх

despravda | 10.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-10 11:59

ФОТОФАКТ. Лайфхак от угона: ржавый Гелендваген нагоняет страх
На живописных дорогах Швейцарии такой автомобиль привлекает гораздо больше внимания, чем “пресловутые” для здешних краев Bentley и Ferrari.

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В нашей стране все привыкли, что Гелендваген должен быть черным и обязательно тонированным, передает Rus.Media. Многие стараются не подрезать такие авто и не делать их владельцам замечания. Но куда более страшным выглядит ржавый Гелендваген, который только своим внешним видом нагоняет страх и отпугивает не только прохожих и водителей, но и воров.

Кстати, искусственная ржавчина это лучшее средство от угона, хотя часто оклейки новых машин такой пленкой больше связана с желанием автовладельцев выделиться в сером потоке. Особой популярностью она пользуются в Европе и США.

За рубежом пленкой под ржавчину обклеивают даже новые Порше и другие суперкары.

Что касается розового Гелендвагена, как видно по номерам, его владелец проживает в Швейцарии. Вне сомнений, на живописных дорогах этой богатой страны такой автомобиль привлекает гораздо больше внимания, чем “пресловутые” для здешних краев Bentley и Ferrari.

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