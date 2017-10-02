Форум победителей: политический лидер региона идет на выборы (Видео)
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Такие залы в Чернигове обычно собирает приезд звезд, но сегодня наш город посетили не звезды всеукраинской эстрады. Центральный театр города принимал гостей из всех уголков нашей области. Ведь один из лидеров предстоящих выборов в общины 29 октября политическая партия «Наш край» проводила областной Форум чтобы поддержать своих кандидатов.
«Думаю, мы на этом Форуме мы сделаем посыл как кандидатам в депутаты или главы общин, так и беспартийным депутатам, о том, что мы готовы сотрудничать . На принципах справедливости, принципах реформирования Украины, общин, сел, поселков», — Ольга Чередник, председатель Черниговской областной организации политической партии «Наш край», депутат Черниговского областного совета.
На Форум пожаловал и сопредседатель партии Александр Мазурчак, который стоял у истоков этой молодой политической организации, созданной только два года назад. Именно с желанием привить любовь к родному краю и объединить людей, которые готовы бороться за свою землю создалась эта партия.
«Партия «Наш Край» отличается местным патриотизмом. Это заложено и в ее названии. Это любовь к родному краю, к Украине. Члены партии не просто любят Украину, надев вышиванки и разговаривая на украинском языке. Члены нашей партии – это те люди, которые умеют работать», — Александр Мазурчак, председатель центрального исполнительного комитета политической партии «Наш край».
Народный депутат Украины от партии «Наш край» Сергей Шахов приехал поздравить однопартийцев и своим примером вдохновить, как можно бороться и одерживать победы, даже в условиях полуразрушенной Луганщины, от которой он баллотировался.
«Оккупированная территория сегодня вся в слезах. Страх и ужас поселились там, разруха и беспредел в наших городах. Но мы должны бороться. Я никогда не был ни в какой партии, не верил политикам. Но пришло время», — Сергей Шахов, народный депутат Украины («Наш край»).
Именно партия «Наш край», несмотря на свою молодость и фактически отсутствие в исполнительной власти, наперекор местным чиновникам, смогла через диалог с обществом продавить реформу децентрализации, которая сегодня является самой успешной реформой в стране.
«Я убежден, что децентрализация, которая уже дала первые плоды, она и дальше будет продолжаться и даст возможность развиваться общинам», — Александр Соколов, депутат Черниговского городского совета («Наш край»).
Партия ставит перед собой цели на следующих парламентских выборах получить поддержку общин и создать собственную фракцию в Верховной Раде. Таким образом получить реальную возможность влиять на изменения в государстве. Форум завершили праздничным концертом, черниговские исполнители порадовали гостей из области украинскими патриотическими мотивами.