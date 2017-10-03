Формула-1: Льюис Хэмилтон берет поул в дождевой Малайзии
2014-03-29 21:29
Формула-1: Льюис Хэмилтон берет поул в дождевой Малайзии
Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон на старте сезона второй раз подряд выиграл квалификацию
Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон на старте сезона второй раз подряд выиграл квалификацию британец на пять сотых секунды опередил Себастьяна Феттеля, который существенно прибавил по сравнению с провальным гран -при Австралии.
Старт квалификации из-за сильной тропический ливень был отложен почти на час. После первого сегмента квалификацию покинули привычные аутсайдеры – отметим прогресс Ромена Грожана, что прошел во вторую часть, а также аварии Маркуса Эрикссона, по причине которой за 35 секунд до окончания отрезка квалификация была приостановлена.
Во втором сегменте также не обошлось без гоночных инцидентов – Даниил Квят на повороте неосмотрительно врезался в Фернандо Алонсо. Визуально болид «Феррари» имел серьезные повреждения, но механикам « Скудерии » удалось вернуть на трассу двукратного чемпиона мира.
После второго сегмента в топ -10 в полном составе квалифицировались пилоты «Мерседеса», « Ред Булла », «Феррари», «Макларена», а также Нико Хюлькенберг на «Форс Индии » и Жан – Эрик Вернь на « Торо Россо », причем Вернь впервые вывел свою команду в третий сегмент квалификации на гран -при Малайзии.
Себастьяну Феттелю удалось нарушить доминирование «Мерседеса » – действующий чемпион мира всего на 0,055 секунды отстал от Хэмилтона, а Нико Росберг расположился в шести десятых секунды от дуэта быстрейших гонщиков в квалификации гран -при Малайзии.
Сильный дождь не позволил многим пилотам показать результат при последней попытке – Росберг воспользовался проблемами Алонсо, потеснив испанца на четвертое место.
Добавим, гран -при Малайзии стартует завтра в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Мега ».
Результаты квалификации гран -при Малайзии:
1. Льюис Хэмилтон ( Mercedes) – 1:59.431
2. Себастьян Феттель ( Red Bull Racing ) +0.055
3. Нико Росберг (Mercedes ) +0.619
4. Фернандо Алонсо ( Scuderia Ferrari ) +0.744
5. Даниэль Риккардо ( Red Bull Racing ) +1.110
6. Кими Райкконен ( Scuderia Ferrari ) +1.787
7. Нико Хюлькенберг ( Force India ) +2.281
8. Кевин Магнуссен ( McLaren) +2.782
9. Жан – Эрик Вернь ( Scuderia Toro Rosso ) +3.647
10. Дженсон Баттон ( McLaren) +4.622
11. Даниил Квят ( Scuderia Toro Rosso ) – 2:02.351
12. Эстебан Гутьеррес ( Sauber ) – 2:02.369
13. Фелипе Масса ( Williams) – 2:02.460
14. Серхио Перес ( Force India ) – 2:02.511
15. Валттери Боттас ( Williams) – 2:02.756
16. Ромен Грожан ( Lotus ) – 2:02.885
17. Пастор Мальдонадо ( Lotus ) – 2:02.074
18. Адриан Сутиль ( Sauber ) – 2:02.131
19. Жюль Бьянки ( Marussia ) – 2:02.702
20. Камуи Кобаяши ( Caterham ) – 2:03.595
21. Макс Чилтон ( Marussia ) – 2:04.388
22. Маркус Эрикссон ( Caterham ) – 2:04.407