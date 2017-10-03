Формула-1: Льюис Хэмилтон берет поул в дождевой Малайзии

despravda | 03.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2014-03-29 21:29

Формула-1: Льюис Хэмилтон берет поул в дождевой Малайзии
Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон на старте сезона второй раз подряд выиграл квалификацию

Пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон на старте сезона второй раз подряд выиграл квалификацию британец на пять сотых секунды опередил Себастьяна Феттеля, который существенно прибавил по сравнению с провальным гран -при Австралии.

Старт квалификации из-за сильной тропический ливень был отложен почти на час. После первого сегмента квалификацию покинули привычные аутсайдеры – отметим прогресс Ромена Грожана, что прошел во вторую часть, а также аварии Маркуса Эрикссона, по причине которой за 35 секунд до окончания отрезка квалификация была приостановлена.

Во втором сегменте также не обошлось без гоночных инцидентов – Даниил Квят на повороте неосмотрительно врезался в Фернандо Алонсо. Визуально болид «Феррари» имел серьезные повреждения, но механикам « Скудерии » удалось вернуть на трассу двукратного чемпиона мира.

После второго сегмента в топ -10 в полном составе квалифицировались пилоты «Мерседеса», « Ред Булла », «Феррари», «Макларена», а также Нико Хюлькенберг на «Форс Индии » и Жан – Эрик Вернь на « Торо Россо », причем Вернь впервые вывел свою команду в третий сегмент квалификации на гран -при Малайзии.

Себастьяну Феттелю удалось нарушить доминирование «Мерседеса » – действующий чемпион мира всего на 0,055 секунды отстал от Хэмилтона, а Нико Росберг расположился в шести десятых секунды от дуэта быстрейших гонщиков в квалификации гран -при Малайзии.

Сильный дождь не позволил многим пилотам показать результат при последней попытке – Росберг воспользовался проблемами Алонсо, потеснив испанца на четвертое место.

Добавим, гран -при Малайзии стартует завтра в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Мега ».

Результаты квалификации гран -при Малайзии:

1. Льюис Хэмилтон ( Mercedes) – 1:59.431

2. Себастьян Феттель ( Red Bull Racing ) +0.055

3. Нико Росберг (Mercedes ) +0.619

4. Фернандо Алонсо ( Scuderia Ferrari ) +0.744

5. Даниэль Риккардо ( Red Bull Racing ) +1.110

6. Кими Райкконен ( Scuderia Ferrari ) +1.787

7. Нико Хюлькенберг ( Force India ) +2.281

8. Кевин Магнуссен ( McLaren) +2.782

9. Жан – Эрик Вернь ( Scuderia Toro Rosso ) +3.647

10. Дженсон Баттон ( McLaren) +4.622

11. Даниил Квят ( Scuderia Toro Rosso ) – 2:02.351

12. Эстебан Гутьеррес ( Sauber ) – 2:02.369

13. Фелипе Масса ( Williams) – 2:02.460

14. Серхио Перес ( Force India ) – 2:02.511

15. Валттери Боттас ( Williams) – 2:02.756

16. Ромен Грожан ( Lotus ) – 2:02.885

17. Пастор Мальдонадо ( Lotus ) – 2:02.074

18. Адриан Сутиль ( Sauber ) – 2:02.131

19. Жюль Бьянки ( Marussia ) – 2:02.702

20. Камуи Кобаяши ( Caterham ) – 2:03.595

21. Макс Чилтон ( Marussia ) – 2:04.388

22. Маркус Эрикссон ( Caterham ) – 2:04.407

 

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