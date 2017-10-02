Форма пальцев ног и характер человека взаимосвязаны
2017-10-02 21:58
Форма пальцев ног и характер человека взаимосвязаны
Результаты многолетних наблюдений психологов.
По ногам видно все!, передает Rus.Media.
Наши ноги также могут рассказать много интересных фактов! Существует мнение, что по форме пальцев на ноге не только определяют характер человека, но даже предсказывают его судьбу!
Пример 1
Указывает на творческую натуру. Люди с такой формой пальцев очень умные и всегда находят креативные решения любых проблем. Но иногда из-за неуверенности в себе они бросают уже начатые дела на полпути.
Пример 2
Люди с такой формой пальчиков энергичные и изобретательные, всегда могут постоять за то, во что верят.
Пример 3
Показатель лидерских качеств. Главная цель таких людей — успех в любимой сфере деятельности. И только одна вещь может выбить из колеи… Это неуемный перфекционизм!
Еще один интересный факт: в некоторых индийских легендах рассказывается о том, что матери не позволяли своим сыновьям жениться на женщинах, у которых вторые пальцы ног были длиннее других. Это считали знаком властного характера.
Пример 4
Для таких людей главной ценностью является семья и близкие друзья. Обладатели этого формы пальцев отличаются умением слушать и ставить себя на место других. Иногда они слишком принимают все близко к сердцу, так что такая эмпатия часто только вредит.
Пример 5
Говорит об амбициозности, но нежелание брать на себя ответственность. Человек с такими пальчиками на ноге веселый и привлекательный, однако часто, как дитя, наивен.
Что бы не говорили, но правду не скрыть! По ногам видно все!