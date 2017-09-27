Форма носа расскажет о твоей личности
2016-01-05 21:29
Форма носа расскажет о твоей личности
Характер по форме носа. Нос многое о тебе расскажет!
Удивительно, но факт!
Твой нос способен многое рассказать о твоем характере, согласно исследованиям израильского ученого Авраама Тамира из университета Бен-Гуриона. Результаты его научных работ были опубликованы в Журнале черепно-лицевой хирургии.
Форм носа множество, но вот восемь основных:
Нубийский нос
Нубийский нос отличается своей длиной. Спинка такого носа почти прямая, а кончик направлен вниз. Обладатели такой формы часто оказываются интересными и очень оптимистичными. «Нубийцы» очень стараются помочь другим, создать для окружающих идеальные условия. Люди с нубийским носом многим симпатичные, на любые проблемы они всегда найдут решение.
Греческий нос
Название это появилось в результате наблюдения за греческими античными скульптурами. Греческий нос очень узкий, длинный и прямой. «Греки» не всегда любят находиться в центре внимания. Они очень практичны и верны своим близким. Таким людям очень сложно говорить о своих чувствах, из-за чего они и кажутся довольно замкнутыми.
Крючковый нос
Многие сравнивают такую форму носа с птичьим клювом. Спинка его изогнута, а кончик направлен вниз. Такие люди очень креативные, очень самоотверженные. Они страстно готовы защищать свои принципы, рискуя всем ради достижения собственных целей.
Нос аркой
Такой нос очень похож на крючковый, но кончик его еще более заостренный. Люди с таким носом — блестящие организаторы. Они всегда честные и ответственные в своей работе, всегда достигают необходимых целей.
«Кнопочка»
Нос этот очень маленький и изящный. Форма является самой распространенной. Обладатели такого носа очень спонтанны в своих решениях, чем порой не угождают окружающим. Эти люди обладают очень сильным характером, сразу переходят от разговоров к делу. Почти всегда они получают то, что хотят.
Прямой нос
Такой нос очень распространен в Азии. Форма его почти идеально прямая, немного плоская. Кончик закругленный, а ноздри довольно широкие. У таких людей очень сильный характер. Они очень страстные и темпераментные. Гнев людей с прямым носом вызвать очень легко.
Вогнутый нос
У такого носа на спинке есть небольшой бугорок. Форма эта не очень сильно распространена, отличить ее от других достаточно сложно. Люди с таким носом отличаются щедростью, желанием решить проблемы других. Обладатели такой формы очень чувствительны, их легко обидеть.
Кривой нос
Название не из самых приятных. Однако характер таких людей очень часто оказывается мягким и любящим. Спинка такого носа выгнута, а кончик закругленный. «Кривоносы» очень сконцентрированы на том, что они делают. Они — отличные слушатели, лучшие друзья и партнеры.