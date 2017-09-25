Ford останавливает производство на пяти заводах

despravda | 25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-22 08:27

Ford останавливает производство на пяти заводах
Продажи американской компании падают.

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co, временно приостановит работу пяти заводов, три из которых находятся на территории США, а два – в Мексике. “Консервация” произойдет на фоне сокращения продаж автомобилей, передает Rus.Media.

Ожидается, что прекращение скажутся на выпуске автомобилей марок Fiesta и Fusion, спрос на которые снижается из-за того, что американцы в последнее время предпочитают более крупные машины, преимущественно внедорожники.

Кроме того, сокращение производства коснется легких коммерческих автомобилей Transit отзыв около 400 тыс. Этих автомобилей.

“Мы рассчитываем привести наше производство в соответствие с потребительским спросом”, – говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что продажи легковых автомобилей в США в августе сократились на 1,9% в годовом выражении, до 16,14 млн машин в пересчете на годовые темпы, что оказалось ниже прогнозов рынка. Продажи Ford в августе упали на 2,1%.

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