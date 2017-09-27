Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников
2017-08-28 19:55
Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников
Доход жены президента Татарстана, которая возглавляет рейтинг, составляет более двух миллиардов рублей.
Жены некоторых высокопоставленных российских госслужащих зарабатывают в сотни раз больше, чем их мужчины – к такому выводу пришли составители рейтинга российского издания журнала Forbes Woman передает Rus.Media .
В пятерку самых богатых жен чиновников в России в 2016 году вошли, в частности, жена президента Татарстана Гульсіна Минниханова, губернатора Брянской области Ольга Богомаз, председателя «Ростеху» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова, передает Радио Свобода.
Доход жены президента Татарстана, которая возглавляет рейтинг, составляет более двух миллиардов рублей. Как указывает Forbes, Минниханова – совладелец компании, в которую входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб, расположенные рядом с Казанским кремлем. При этом ее муж задекларировал доход в семь с половиной миллионов рублей.
Второе место в рейтинге – у супруги городского депутата из Улан-Удэ Вадима Бреднія – Раисы. Она – управляющий директор в компании «Титан», которой руководит ее муж. В группу «Титан» входит более 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр. Доход Раисы Бредній в 2016 году составил почти два миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает доход ее мужа.
Доход жены губернатора Брянской области, совладелицы фермерского хозяйства Ольги Богомаз в 240 раз превысил задекларированный доход ее мужа. Годом раньше Ольга Богомаз возглавляла рейтинг самых богатых жен российских чиновников, составленный Forbes.
По действующему законодательству России, декларации о доходах ежегодно предоставляют супруги высокопоставленных госслужащих, включая жен глав регионов, руководителей госкомпаний, а также депутатов законодательных собраний разного уровня.