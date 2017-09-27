Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телевидения
2017-09-27 18:18
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телевидения
Американский журнал Forbes представил новый рейтинг.
На сайте издания опубликован список десяти актрис с самыми высокими доходами, передает Rus.Media.
Лидер рейтинга – актриса София Вергара. Знаменитость занимает первое место списке уже шестой год подряд. За последний год представительница Колумбии заработала 41,5 миллиона долларов. Актриса известна по главной роли в ситкоме “Американская семейка”.
Второе место заняла звезда комедийного телесериала “Теория Большого взрыва” Кейли Куоко. 26 миллионов долларов – доходы актрисы в 2017 году.
На третьей позиции – Минди Калінга. Актриса заработала 13 миллионов долларов. Она известна участием в сериале “Офис”.
Также в топ-10 вошли актрисы Робин Райт, Маришка Харгіта, Керри Вашингтон, Эллен Помпео, Джули Боуэн, Приянка Чопра и Поли Перретт.