Флешмоб по-сіверськи: ураган добрался и Корюківщини (Фото)
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Буря в пятницу, 30 июня, прокатилась Корюківською ОТГ и отдельными селами общины.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОТГ Ратан Ахмедовю
«Основные дороги проездные, энергообеспечения, где была возможность, оперативно восстановлено сотрудниками облэнерго. Уточняются убытки», — написал он.
Кроме того, ЧЕline уже писал, что сильный ветер, грозы и молния добрались также до Нижинщины и Менщины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым