ФК «Десна» сыграла вничью с «Оболонь-Бровар»
Минусовая температура ночью и +8 за час до матча, возможно, именно это стало причиной того, что впервые после реконструкции стадиона имени Гагарина на игру пришло меньше двух тысяч болельщиков – 1968 зрителей. Тем не менее, игра обещала быть интересной – в гости Десны приехала Оболонь-Бровар, которая в прошлом сезоне стала почти “родной” для черниговского клуба. Десна свои домашние матчи проводила именно на стадионе пивоваров, поэтому хорошо знакома с киевским коллективом. К тому же, в этом сезоне на правах аренды в Оболони выступает и “сіверянин” Вадим Бовтрук. Однако, по условиям договора, против родной команды “Бовтручок” не мог играть.
На игру с Оболонью Александр Рябоконь выпустил довольно прогнозируемый состав – уже привычно слева в защите играет Андрей Мостовой, а в центре поля “крепкий” Коберидзе и два “креативные” игроки – Арвеладзе и Чепурненко.
Уже на 4-й минуте хозяева создали первый момент – Егор Картушов принял мяч в 20 метрах от ворот и вторым касанием пробил. В створ ворот не попал, но северяне уже сразу показали, кто в этом матче выступает с позиции силы. Еще через несколько минут хороший момент был у Мостового – Андрей сильно пробил с линии штрафной, но пивоваров выручил Федоровский. На 8-й минуте игры в одно касание пробивал Чепурненко, но и с ударом капитана справился голкипер пивоваров. Три хорошие моменты – и это только в первые 10 минут игры.
А что же соперник? Пивовары впервые дошли до ворот Десны лишь в середине первого тайма – Махновский легко забрал мяч после подачи углового. Но стоит добавить, что киевляне смогли нанести удар в створ ворот – Слободян пробил метров с 10-ти, но надежно сыграл Махновский.
В первые минуты матча с трио центрхавів выделялись Арвеладзе и Чепурненко, а на 24-й минуте игры отметился активными действиями и Коберидзе. Фаворов прошел по правому флангу и отдал на грузинского легионера, а Лука с линии штрафной пробил сильно, но неточно. Не отстал от своего “товарища” и Арвеладзе – Леван тоже пробил неточно. Последние минуты тайма, практически как и все 45-ть минут игры прошли под диктовку хозяев поля, но забить до перерыва подопечным Рябоконя не удалось, не смотря на 100% момент. Чепурненко ударом в одно касание метров с 10-ти пробил сильно и точно, но на пути мяча стал…партнер Александр Филиппов.
В перерыве матча, уже традиционно, среди болельщиков разыграли ценные призы, а футболисты, которые не попали в заявку на матч, поздравили участников боевых действий на Востоке Украины, которые пришли на игру Десны. А вот в раздевалках были совсем другие настроения, ведь ничья явно не устраивала северян. Тем не менее, замену провели гости, а Александр Рябоконь решил ничего не менять, не изменился кардианльно и сам ход игры – Десна контролирует мяч и создает моменты. Удар Филиппова, проход Мостового, штрафной Картушова, удар левой ногой от Фаворова дальний от Чепурненко, а на табло все равно нули.
На 60-й минуте игры хороший момент создали пивовары – Гуськов с угла штрафной пробил сильно и точно, но четко сыграл Махновский, в красивом прыжке перевел мяч на угловой. В ответ Десна провела свою атаку – Арвеладзе сместился в центр с левого фланга и пробил метров с 20-ти – в створ попал, но Федоровского не пробил.
Первая замена в составе Десны состоялась в середине второго тайма – Александра Волкова сменил Илья Коваленко, лучший игрок пивоваров в прошлом сезоне. И уже через несколько минут Десна должна была открывать счет в матче – Мостовой прошел едва ли не все поле и вывел на ударную позицию Картушова, но Егор с удобной позиции не попал в створ ворот.
За десять минут до завершения игры на дальний удар отважился Филиппов – Федоровский отбил перед собой, а на добивании наших игроков не было. Еще через несколько минут опасно пробил Картушов, и снова пивоваров выручил Федоровский, однозначно лучший игрок матча. Выручил вратарь свою команду и после удара Чепурненко – удар черниговского капитана Федоровский перевел в штангу. Несмотря на давление, натиск и атаки, забить сіверянам так и не удалось – в итоге нулевая ничья
Десна (Чернигов) – Оболонь-Бровар (Киев) 0:0
Десна: Махновский, Братков, Парцвания, Фаворов, Мостовой, Коберидзе, Чепурненко, Арвеладзе (Мельник, 88), Волков (Коваленко И., 69), Картушов, Филиппов. Запасные: Шевченко, Безбородько, Черноморец, Банасевич, Щедраков. Главный тренер: Александр Рябоконь.
Оболонь: Федоровский, Терехов, Безуглый (Козак, 59), Шевченко, Пинчук (Корнев, 46), Турчанов, Гуськов, Сартина (Коваленко К., 90), Сахнюк (Ульянченко, 72), Слободян, Еременко (Рябцев, 82). Запасные: Ситников, Борисенко. Главный тренер: Валерий Иващенко
Предупреждения: Еременко, 75
Источник: официальный сайт ФК «Десна»