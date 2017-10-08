Физические упражнения, которые сделают тебя богом в постели
2017-10-08 11:55
Физические упражнения, которые сделают тебя богом в постели
Что бы там не говорили моралисты, для хорошего секса не обязательно любовь до гроба, штамп в паспорте или три свидания. А вот что действительно нужно, так это хорошая физическая форма!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
И если мы ходим в спортзал, чтобы улучшить внешний вид нашего тела и нравиться женщинам, почему бы не делать упражнения и для того, чтобы улучшить секс, передает Rus.Media?
Упражнения Кегеля
Упражнение направлено на лонно-копчиковую мышцу и позволяет добиться эффекта пампинга — увеличение притока крови к пенису.
Выполнение упражнений Кегеля улучшит эрекцию, сделает оргазмы более яркими и позволит тебе дольше продержаться в постели. Специалисты утверждают, что ты даже сможешь выполнять эти упражнения непосредственно во время секса, чтобы стимулировать точку G вашей партнерши.
Для начала нужно определить работающую мышцу — это тот, который отвечает за эрекцию. Для начала напрягай ее в течение 3 секунд, как будто ты пытаешься остановить мочеиспускание. Повторяем упражнение: три подхода по 10 раз на день. Плюс упражнения в том, что ее можно делать в любое время: во время чистки зубов, в общественном транспорте по дороге на работу или на важном совещании во время доклада твоего руководителя.
Становая тяга
Мало кто задумывается, какую пользу может дать это упражнение на нашу сексуальную жизнь. В нем задействованы бицепс, бедра, мышцы ягодиц, низ спины, прямых и боковых абдоминальных мышц пресса.
Как и любая другая упражнение, важно выполнять его правильно, чтобы избежать травм. Ноги должны стоять на ширине бедер, ступни смотрят в стороны. Гриф штанги располагается по центру ступни. Опусти руки на штангу так, чтобы колени оказались внутри (расстояние около 40 см). Сначала спина немного округлена, но потом важно, чтобы она была прямой. Ты должен почувствовать ощутимое напряжение в мышцах низа спины и задней поверхности ног.
Приседания
Еще одно, казалось бы, очевидна упражнение. Как и становая тяга, приседания полезны для мышц бедер. К тому же за счет того, что их нужно повторять много раз, это обеспечивает кардионагрузку. Другой менее очевидный плюс: ты сможешь легко реализовать все свои фантазии о сексе стоя, прижав партнершу к стене.
Планка
Это упражнение поможет тебе, когда ты решишь заняться сексом в миссионерской позиции. Как ты наверное знаешь, эта позиция очень утомительна для рук и пресса. Что может стать лучшим тренировкой, чем имитация этой позиции. Когда ты делаешь планку, активизируется множество мышц, от мышц шеи до мышц ног.
Самый простой способ — планка на локтях. Тело должно составлять угол в 25 градусов с полом. Опирайся только на предплечья и кончики пальцев ног. Старайся не прогибаться бедрами к полу. Следующий этап — планка на прямых руках.
Мост для ягодиц
Твоя девушка скажет тебе спасибо, если ты будешь старательно выполнять это упражнение. Она позволит развить мышцы ягодиц, а значит, подарить ей самый незабываемый оргазм в жизни. То есть мы хотели сказать — самые незабываемые оргазмы!
Сначала делать это упражнение нужно без дополнительных приспособлений. Из положения лежа на спине с ногами, согнутыми в коленях, поднимай бедра. Затем можно добавить утяжелители, даже штангу.
Интервальные тренировки
Секс не спринтерский забег. Поэтому кардиотренировка обязательные твоему телу. Сочетание разного вида нагрузок (бег, прыжки, приседания, отжимания и любые другие упражнения высокой интенсивности в чередовании с коротким отдыхом), чтобы иметь достаточно выносливости выдержать секс-марафон.
Отжимания
Развиваются передние дельтовидные и грудные мышцы, трицепс и мышцы предплечья, также при выполнении этого упражнения задействованы мышцы спины, пресса, квадрицепс и мелкие кистевые мышцы.
Подъем ног
Как ты знаешь, точка G находится в верхней части влагалища. Чтобы стимулировать ее во время секса, тебе нужно поднять таз вверх. Подъемы ног значительно упростят вам эту задачу.
Растяжка
Это стереотип, что только женщинам необходима гибкость. Хорошая растяжка поможет, во-первых, воплотить в жизнь множество довольно экзотических сексуальных поз, что убережет твой секс от превращения в рутину даже с партнершей, с которой ты занимаешься им в течение долгих лет. Во-вторых, растяжка поможет приятно разнообразить даже самую обычную позу, например миссионерскую. Широко разведи колени во время секса — это обеспечит лучший доступ пениса во влагалище и сделает ощущения ярче.
Существует множество упражнений на растяжку. Самое простое — присесть и, уперев руки в ступни, ними разводить колени как можно шире.
Ходьба
Не удивляйся. Долгие прогулки укрепляют мышцы спины и рук. Многие мужчины жалуются на судороги в руках во время прелюдии. Так вот, банальные прогулки помогут вам этого избежать. Для усиления эффекта используй утяжелители, например, гантели. С ними ты вообще сможешь прогуливаться в любое время суток, даже в самом неблагополучном районе.