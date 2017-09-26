Фитнес-модель поправилась на 6 размеров, но оправдывается, что якобы стремилась стать plus-size
2017-09-22 19:59
Фитнес-модель поправилась на 6 размеров, но оправдывается, что якобы стремилась стать plus-size
В какой-то момент девушка махнула на себя рукой и сильно набрала вес.
26-летняя plus-size-модель Латисия Томас днях опубликовала в своем Инстаграм фото-коллаж, после которого стало понятно: в какой-то момент девушка махнула на себя рукой и сильно набрала вес, передает Rus.Media. Поправившись на целых 6 размеров, она заверила, что этот процесс был запланированным.
Многочисленные подписчики plus-size-модели Латисии Томас с удивлением узнали, что их любимица когда-то была фитнес-моделью и могла похвастаться подтянутыми ягодицами и рельефным торсом. Об этом им рассказала сама девушка после того, как поделилась фотографией, на которой она весит примерно на 30 кг меньше.
По словам Томас, мужчины ею восхищались, а женщины завидовали. Как оказалось, сама девушка при этом чувствовала себя несчастной.
«Помню, чувствовала тогда себя такой жалкой. Особенно мне не нравились мои бедра и ягодицы, потому что отточить их форму на тренажерах их было тяжелее — они казались мне толстыми!». По словам модели, она постоянно сидела на жестких диетах, занималась по 3 часа в день, но ей все равно не хватало уверенности в себе, потому что она сравнивала себя с другими женщинами.
«Разумеется, многие сейчас скажут, что я была гораздо красивее до того, как набрала вес, — написала Латисия в своем посте. — Но зато сейчас я счастлива. Я ем вкусную еду и наслаждаюсь жизнью. Я переосмыслила свою жизнь, стала plus-size-моделью, и теперь моя жизнь гораздо ярче, чем несколько лет назад!». Томас призывает девушек не стесняться своего тела и утверждает, что никогда она не была более счастливой, чем сейчас.