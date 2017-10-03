Fitch составили прогноз роста мировой экономики на 2017-2018 год
2017-10-02 20:38
Fitch составили прогноз роста мировой экономики на 2017-2018 год
Особенно вырастет экономика в 13 странах.
Специалисты агентства Fitch прогнозируют поднятие мировой экономики до 3,1%, в текущем году, и еще выше в следующем годовом периоде, передает Rus.Media. Особенно вырастет экономика в 13 странах.
Исследователи агентства Fitch мотивируют рост экономики увеличением производства промышленности в некоторых странах. Именно в 2017 году они прогнозируют увеличение экономического показателя до 3,1% вместо 2,9%. С наступлением нового 2018 года, эта цифра может стать еще выше.
В следующем 2018 года экономический уровень реально поднимется в таких странах, как США, Япония и Китай. В этих странах экономика станет лучше за счет увеличения рынка труда, появления многочисленных производств. Чем больше в стране производства, тем выше ее финансовый доход от продажи произведенного сырья. Прогнозы аналитиков из Fitch обещают улучшение социальной жизни в 13 странах, а это значит, что людям станет жить лучше и легче.