Финская диета, если нужно похудеть перед морем
Примерное меню для дробного питания по системе диеты ” Пауза:
Первый день
Первый завтрак:
одно яйцо, белый сухарик, чашка чая без сахара.
Второй завтрак (через 2 часа):
обезжиренный несладкий йогурт, 1 груша.
Обед (через 3 часа):
150 мл овощного супа, 1 вареная картофелина, 1 свежий огурец, стакан минеральной воды.
Полдник (через 1,5 часа):
стакан обезжиренного кефира, 1 печенье.
Первый ужин (через 2 часа):
100 г отварной трески, 100 г салата из моркови со сметаной.
Второй ужин (за 1 час до сна):
100 г обезжиренного творога, чашка ромашкового чая.
Второй день
Первый завтрак:
200 г овсяной каши на воде, чашка кофе без сахара.
Второй завтрак:
100 г обезжиренного творога, посыпанной мелко нарезанной зеленью.
Обед:
150 мл куриного бульона с белым сухарем, 100 г отварного коричневого риса, 100 г белого куриного мяса, стакан минеральной воды.
Полдник:
стакан кислого молока с ломтиком бородинского хлеба.
Первая ужин:
100 г салата из редиса и зеленого лука с оливковым маслом, говяжья котлета.
Второй ужин:
50 г твердого сыра, чашка травяного чая.
Третий день
Первый завтрак:
яичница из 1 яйца, крекер, чашка чая без сахара.
Второй завтрак:
банан.
Обед:
150 мл супа-пюре из белых грибов со сметаной, 100 г плова, стакан минеральной воды.
Полдник:
100 г творожного сыра, пряник.
Первая ужин:
100 г салата из вареной свеклы, 2 кусочка шашлыка.
Второй ужин:
30 г мюсли, залитые 1 стаканом питьевого йогурта.
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