Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года
2017-10-07 17:27
Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года
Финансовый гороскоп на следующую неделю поможет каждому Знаку Зодиака найти кратчайший путь к богатству и изобилию
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Финансовый гороскоп на следующую неделю поможет каждому Знаку Зодиака найти кратчайший путь к богатству и изобилию, передает Rus.Media. Использовать свои сильные стороны по максимуму помогут звезды.
Избавиться от безденежья и бедности в середине октября представителей зодиакального круга поможет только терпение и упорный труд. В погоне за успехом многие могут растерять энергетические ресурсы, однако планеты поспособствуют тому, чтобы вы раскрыли свои скрытые возможности. Делайте упор на то, что заложено в вас от природы. Только так вы проложите личный путь к материальному успеху.
Овен
Овны, на ваш счет планеты настроены решительно. Предстоящая неделя будет испытанием ваших возможностей. Актуальной темой для вас станет полная самостоятельность и финансовая независимость. В любых делах помните: только вы свой самый лучший советчик и наставник. Успех будет основан на силе вашего духа и готовности к экстремальным ситуациям.
Помогать гнуть свою линию вам будет Нептун, чье влияние усиленно нахождением в Рыбах. У вас прибавится больше сил, но вряд ли появится больше свободы. Только попытки мобилизоваться и добиться задуманного усилием воли отмечены успехом. Вам только следует соблюдать все правила и действовать по собственному сценарию, игнорируя советы со стороны.
Телец
Гороскоп на следующую неделю может несколько огорчить Тельцов. Дело в том, что вашей денежной удачей продолжит руководить беспокойный Уран, притягивая ее к вам, то отталкивая всеми силами. Отметить стоит 11 и 15 октября — наиболее позитивное время для деловой активности. Приток уранической энергии будет перекрыт влиянием других планет, которые вступят с Ураном в аспекты. Отметьте что-то важное и идите к цели именно в эти дни.
В другие дни излишняя поспешность может выйти вам боком. Усилия не оправдают ваших ожиданий, есть риски заработать перенапряжение и стресс. Непредсказуемое развитие событий лишит вас уверенности в себе и других людях. Астрологи не рекомендуют в это время доверять плохим приметам: верьте только в те, которые сигнализируют о подступающем счастья.
Близнецы
Предстоящая неделя поможет вам в полной мере ощутить все финансовые трудности. Ваш внутренний голос будет толкать к ошибочным возможностям, поэтому желательно ему не доверять, как, впрочем, и людям. Не стоит выходить на открытый контакт и вступать в сомнительные сделки. От удачи мало что будет зависеть, поскольку активной планетой станет деструктивное для вас Солнце.
Начало недели следует посвятить решению всех материальных вопросов. Сюда отнесите избавление от долгов и кредитов. Вторник и среда отмечены негативными аспектами Солнца, Плутона и Нептуна, которые с легкостью внесут в ваше материальное жизнь препятствия. Не принимайте решение сгоряча.
Рак
На этой неделе Ракам не стоит увеличивать нагрузку, достаточно справиться с уже имеющимся фронтом работ. У руля станет Месяц и ее переменная энергетика. В понедельник и вторник, когда умеренная активность вашего покровителя не упадет ниже нормы, лучше всего вплотную подойти к решению сложных задач, потому что именно в это время их удастся решить без особого труда.
В середине недели удача будет на вашей стороне. Усиленная Луна в Рыбах заставит Раков мыслить целенаправленно и конкретно. Это подходящий момент для привлечения денег. Ближе к выходным ночное светило ослабнет до нуля, вместе с ним ослабнете и вы. Не стоит быть рабами своего воображения, желаний и прихотей.
Лев
Львы смогут вплотную приблизиться к материальному триумфу на этой неделе, поскольку воинственный Марс возьмет управление вашей удачей в свои руки. Период с 9 по 15 октября станет для вас положительным, однако в некоторые дни стоит быть начеку: не исключено промашки, которые серьезно отразятся на ваших доходах. Такие дни настанут 11 и 14 октября. Сначала Марс будет отмечен взаимосвязью с Сатурном, а потом с Меркурием. Это не лучшее время для финансовых операций, открытие проектов, защиты своих интересов.
Остальное время стоит посвятить работе, в первую очередь над собой. Звезды хотят, чтобы вы наконец стали у руля своей жизни. Не бойтесь быть настойчивым и местами наглым человеком. Лишь пассивность и невнимательность отделяет вас от золотой медали.
Дева
Астрологи рекомендуют Девам следить за денежными днями на этой неделе. В период с 9 по 15 октября финансовая удача сама пойдет к вам в руки, поскольку управлять им будет ваш покровитель Меркурий. Он будет находиться в Весах и сохранит свою умеренную активность на всю неделю. Впереди вас ждут только взлеты.
Смелые решения — вот что вам необходимо, по мнению экспертов сайта dalyhoro.ru. В понедельник избегайте деловых знакомств. Во вторник стоит хранить честность и благородство: события дня будут подталкивать к тому, чтобы преступить закон. Самые позитивные дни, указанные соединениями планет — пятница и суббота. Ожидается роковое событие, которое либо поставит точку в длинной истории, или поможет сделать ответственный шаг, который полностью меняет жизнь лучше.
Весы
Активной и достаточно позитивной для вас планетой выступит Венера — ваш энергетический помощник и наставник во всем. Это значит, что интуиция вас не подведет. С 9 по 13 октября Венера будет находиться в Деве, сохраняя незначительную часть своей силы. Однако это никоим образом не наложит отпечаток на ваши стремления встать на путь к богатству. Удача будет на вашей стороне, а приложенные усилия дадут свои плоды.
Переход Венеры в ваш Знак осуществится в субботу. Ожидается насыщение энергетики. Это будет самое позитивное время для всех представителей Знака Весов, который поможет избавиться от сомнений, материальной зависимости, зацикленности на мелочах и уязвимости. Другими словами, перед вами откроются новые перспективы и возможности для реализации своего потенциала.
Скорпион
На этой неделе Скорпионам предстоит сложный путь к богатству, который будет тянуться через поиски своего предназначения в жизни. Покровительство над вашей энергетикой полностью перейдет к Юпитеру.
В понедельник космический гигант покинет созвездие Весов, в котором находился достаточно длительное время, и начнет движение в вашем Знаке. Вся его сила будет направлена на создание для вас удачных условий. Только плата за его усилия будет высокая. Неделя располагает к радикальным однозначным решением, окончательным разрывам. Скорпионам придется разобрать все свои прошлые ошибки, погрузиться в самоанализ, проработать новые решения затянувшихся вопросов. Играя по правилам, вы сможете в полной мере ощутить позитивное участие планеты в вашей жизни и извлечь выгоду из хаоса.
Стрелец
Стрельцам стоит быть осмотрительнее на этой неделе. Деструктивная по своей природе влияние Сатурна затмит все другие ориентиры, и станет главным препятствием при многочисленных попытках разбогатеть. Незаметно для вас в финансах может начаться черная полоса. Всему виной неопределенность, которой буквально будут пропитаны все семь дней.
Сатурн будет находиться в вашем Знаке, а значит, его действие скажется на вас в полной мере. В среду, 11 октября, благодаря позитивному аспекту с Марсом вы сможете найти остроумный выход из лабиринта трудностей, при этом появится шанс избежать серьезных рисков и явного ущерба. Астрологи советуют замечать каждую мелочь: в обычных событиях будет скрыта подсказка, не упустите ее.
Козерог
Козероги столкнутся с негативным и достаточно сильным влиянием Плутона. Планета будет находиться в вашем Знаке, что негативно повлияет на ваш энергетический и эмоциональный фон. Будущая неделя не позволит продемонстрировать стальную волю, заставит Козерогов пойти внутрь себя и окунуться в переживания и проблемы. Думать о трудностях — не значит их решать. Следует как можно больше взаимодействовать с окружающим миром: в общении с людьми лежит ключ, отпирающий двери успеха.
Самым позитивным днем для вас станет понедельник. Весь поступающий негатив от Плутона будет парализован влиянием Меркурия. Согласно гороскопу, это самый подходящий момент для инициативы и важных дел.
Водолей
Только сильное биополе спасет вас от материальных проблем на этой неделе. Править вашей денежной удачей станет Меркурий. Для вас эта планета положительная, но ее энергия идет вразрез с произвольным образом жизни. Для быстрого финансового успеха нужно работать, а не наслаждаться уходит эффектом своих прошлых побед.
В ваших возможностях на этой неделе решить практически все материальные трудности, накопившиеся проблемы и невыполненные задачи. Важно задействовать все свои ресурсы, иначе пассивность и отложены до лучших времен вопросы накопятся и перерастут в негативные программы, избавиться от которых будет очень сложно. Также приберегите деньги — сейчас не лучшее время для трат.
Рыбы
Представителям созвездия Рыб астрологические условия будет диктовать Нептун. Это ваш покровитель и наставник во всем, однако, чтобы добиться его помощи, придется пренебрегать личными желаниями и избавиться от сомнений. Отсутствие уверенности в период с 9 по 15 октября может столкнуть в знакомый порочный круг, усилив внутреннюю уязвимость. Есть риски потерять ориентиры и сбиться с пути.
Противоречий вам придаст негативный аспект Нептуна и Меркурия, который придется на 10 октября. Вторник будет отрицательным. Звезды советуют пережить минуты слабости, занимаясь укреплением энергетики или другими способами борьбы с хандрой. В другое время для финансового успеха вам нужно уверенность и хитрость. Действуйте изворотливо, не сомневаясь в себе и своих возможностях.