Фильмы для взрослых приводят к импотенции, – ученые

despravda | 01.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-01 10:31

Фильмы для взрослых приводят к импотенции, – ученые
В последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин.

Ученые из США сообщили о распространении среди молодежи эректильной дисфункции. Это явление специалисты связывают с просмотром порнофильмов – ПЬЕ, передает Rus.Media.

Срок PIED был предложен профессором Абрахамом Мордженталером из Медицинской школы Гарварда. В последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя раньше это заболевание было характерно для людей старшего возраста.

Исследования ученых Военно-морского центра в Сан-Диего показали, что распространение импотенции связано с порнографией. Специалисты опросили 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. 3,4 процента респондентов сообщили о том, что предпочитают вдоволенню от просмотра фильмов для взрослых.

Что касается других добровольцев, то чем чаще они смотрели порнофильмы, тем сильнее страдали от эректильной дисфункции.

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