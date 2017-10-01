Фильмы для взрослых приводят к импотенции, – ученые
2017-10-01 10:31
Фильмы для взрослых приводят к импотенции, – ученые
В последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин.
Ученые из США сообщили о распространении среди молодежи эректильной дисфункции. Это явление специалисты связывают с просмотром порнофильмов – ПЬЕ, передает Rus.Media.
Срок PIED был предложен профессором Абрахамом Мордженталером из Медицинской школы Гарварда. В последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя раньше это заболевание было характерно для людей старшего возраста.
Исследования ученых Военно-морского центра в Сан-Диего показали, что распространение импотенции связано с порнографией. Специалисты опросили 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. 3,4 процента респондентов сообщили о том, что предпочитают вдоволенню от просмотра фильмов для взрослых.
Что касается других добровольцев, то чем чаще они смотрели порнофильмы, тем сильнее страдали от эректильной дисфункции.