Филипп Киркоров показал свой роскошный дом, где живет с семьей. ФОТО
2016-03-28 16:46
Филипп Киркоров показал свой роскошный дом, где живет с семьей. ФОТО
Знаменитый российский певец Филипп Киркоров все ближе пускает общественность в свою жизнь. То он рассказал, кто мать его детей, то признался, что жалеет о разводе с Примадонной, а теперь и вовсе показал свою крепость – роскошный дом, где он живет со своими детьми.
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Рассказав о характерах 4-летней Аллы-Виктории и 3-летнего Мартина и о том, как он их воспитывает , 48-летний Филипп Киркоров пустил в свой загородный дом журналистов. Певец признался, что после появления детей, его жизнь полностью изменилась. Теперь же вотчина холостяка превратилось в уютный дом, где созданы все условия для малышей. Что касается интерьера, то Филипп, который изменил имидж , выбрал для интерьера итальянскую неоклассику. Дом артиста поражает не только площадь, но и уютом: светлые стены, уютные мягкие кресла, резные буфеты и кожаные диваны. Но среди пафоса домашней ноткой разбросаны детские игрушки, которые и делают дом живым.
Ранее в интервью российскому изданию HELLO! , которому артист и показал свой роскошный дом, рассказал, что дети стали той частью жизненного пазла, который расставил все по своим местам. Филипп Бедросович с появлением дочери и сына стал абсолютно счастливым и даже сам стирает пеленки .
Напомним, что недавно Филипп Киркоров рассказал, что стало причиной его развода с Аллой Пугачевой . Сейчас певец переживает время перемен: он похудел на 20 кг и сменил имидж .