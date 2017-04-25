Фиксики в Чернигове приглашают зрителей на премьеру нового шоу
Встречайте премьеру НОВОГО «фикси ШОУ». Рейтинговые мультяшные герои Фиксики, популярные в 90 странах мира, снова приглашают всех окунуться в мир технических приключений. Вы когда-нибудь думали о том, как выглядели бы Фиксики, если бы вышли с экрана? В спектакле «Спасатели времени» герои любимого сериала – Семерка, нолики и Фаер именно такие, какими вы их знаете! И они приглашают зрителей поиграть! Но как это сделать, если Фиксики такие маленькие? Очень просто! Фиксики уменьшат зал! Скучать на шоу не придется ни маленьким, ни большим, ведь каждый гость – полноправный участник! Интересный сюжет понятен благодаря коротким диалогам, а действия героев постоянно дополняются веселым интерактивом: музыкальными играми, танцами, общением со всем залом, дружескими пением хитовых фикс-спевок! Фиксики появляются эффектно! Прилетев на самолете, нолик уменьшает всех зрителей и Дим Димыч, чтобы познакомиться с каждым малышом, вместе поиграть и повеселиться. Но в ГРУ вмешивается незваный гость … Компьютерный Бот грозит навсегда остановить главный часы в мире! Как герои смогут преодолеть его приспешников: Ржавчину, Пыль и короткого замыкания, спасти время и сделать из вируса полезную программу? Только если малыши и их родители помогут им! Познавательный сюжет легко запомнится детям, а герои с голосами и лицом мультперсонажей не только перенесут детей в любимый мультфильм, но и смогут убедить даже родителей, что все по-настоящему. До встречи на «фикс ШОУ – 3»! Стоимость билетов – от 70 до 170 грн Информация по телефонам: 093 996 22 30 067 759 08 67 Официальный сайт: www.fixishow.com P.S. Детям до 4-х лет в сопровождении взрослых вход бесплатно без предоставления отдельного места (билет нужен только взрослому). Спектакль идет на украинском языке, рассчитана на детей от 3-х до 10-ти лет, продолжительность – 1:00. Компания «Like PRO» и ТМ «Best4Kids» – это более 600 спектаклей по всему миру. Мы предлагаем зрителям лучшие лицензионные детские шоу в Украине и странах Европы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым