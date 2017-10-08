ФИФА прокомментировала информацию об употреблении допинга в сборной России на ЧМ-2014
2017-06-25 17:35
ФИФА прокомментировала информацию об употреблении допинга в сборной России на ЧМ-2014
ФИФА не захотела дать исчерпывающий ответ на вопрос о скандал в английских СМИ, которые распространяют информацию о нарушении сборной России антидопинговых правил на ЧМ-2014
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“ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА продолжает расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена. Впрочем, ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку не может раскрывать детали расследований. В интересах ФИФА завершить эти дела как можно раньше, и пока что организация не может обнародовать другие детали, передает Rus.Media.
Весь состав сборной России на ЧМ-2014 мог употреблять допинг, ФИФА уже начала расследование, – СМИ
Что касается Кубка конфедераций, то у каждого игрока на анализ брали кровь и мочу, и все результаты были отрицательными. Кроме того, все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 года – в том числе членов сборной России – дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и отправила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. И сама процедура есть и на Кубке конфедераций”, – сообщили в пресс-службе ФИФА.