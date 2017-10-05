ФИФА наказала Луческу за матч с Украиной
2017-10-05 16:55
ФИФА наказала Луческу за матч с Украиной
Наставник сборной Турции не будет присутствовать на тренерской скамейке во время встречи с Исландией.
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Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Мирчу Луческу на один поединок квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт организации, передает Rus.Media.
Таким образом, 72-летний специалист не будет руководить действиями турецкой команды с тренерской скамьи во встрече с Исландией, который состоится 6 октября.
Напомним, Луческу наказали за то, что после матча со сборной Украины (0:2) он гонялся со смартфоном по полю за арбитрами, пытаясь показать им запись игровых моментов с участием голов украинской команды.