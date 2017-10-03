ФИФА наказала Федерацию футбола Украины за поведение болельщиков
2017-10-03 10:02
ФИФА наказала Федерацию футбола Украины за поведение болельщиков
За поведение болельщиков в отборочных матчах чемпионата мира 2018 против Турции и Исландии.
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов в матчах против Турции и Исландии, передает Rus.Media.
Как гласит заявление на официальном сайте ФИФА , в домашнем матче против Турции неподобающее поведение болельщиков сборной Украины включало в себя дискриминационные кричалки и баннеры, зажигания фаеров, попытки выбежать на поле и блокирование лестничных проходов. За это ФФУ оштрафована на 45 тысяч франков (39,4 тысяч евро).
Еще три тысячи франков (2,6 тысячи евро) штрафа федерация футбола Украины выплатит за зажигание фанатами файеров в выездном матче против сборной Исландии.
Таким образом, общая сумма штрафа составила 48 тысяч швейцарских франков (42 тысячи евро).