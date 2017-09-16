Фестиваль огурца состоялся в Нежине (Фото)

magictr | 16.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В Нежине прошел фестиваль «Его величество, Нежинский огурец», в рамках празднования Дня города.

Открытие фестиваля состоялось 16 сентября в 11:00 в парке им. Т. Шевченко.

В городском парке, на ограждения, развернулась картинная галерея персонажами которой стал «Его Величество, Нежинский Огурец».

Также, действовал выставочный калейдоскоп: презентация выставок и поделок, посвященных нежинском огурце, вкусные блюда из этих овощей, конкурсы, дегустации, сюрпризы и интересная развлекательная программа.

Комиссия, состоящая из независимых представителей, в том числе и из руководства Нежина, провела дегустацию и определила лучших специалистов приготовления огуречных блюд.

Участники фестиваля удивили зрителей уникальными рецептами и блюдами из огурцов, продемонстрировали собственные соленья и подтвердили, что нежинская земля славится мастерами оригинального огуречного промысла.

Источник: Нежатин

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