Фестиваль огурца состоялся в Нежине (Фото)
В Нежине прошел фестиваль «Его величество, Нежинский огурец», в рамках празднования Дня города.
Открытие фестиваля состоялось 16 сентября в 11:00 в парке им. Т. Шевченко.
В городском парке, на ограждения, развернулась картинная галерея персонажами которой стал «Его Величество, Нежинский Огурец».
Также, действовал выставочный калейдоскоп: презентация выставок и поделок, посвященных нежинском огурце, вкусные блюда из этих овощей, конкурсы, дегустации, сюрпризы и интересная развлекательная программа.
Комиссия, состоящая из независимых представителей, в том числе и из руководства Нежина, провела дегустацию и определила лучших специалистов приготовления огуречных блюд.
Участники фестиваля удивили зрителей уникальными рецептами и блюдами из огурцов, продемонстрировали собственные соленья и подтвердили, что нежинская земля славится мастерами оригинального огуречного промысла.
Источник: Нежатин
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