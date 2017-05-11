Фестиваль классической музыки под открытым небом в Чернигове
Старинная европейская музыка, которая звучала в стенах Борисоглебского собора в Чернигове, еще раз напомнила, что наш город был и остается частью Европы и европейской культуры. 7 мая в Чернигове впервые состоялся Фестиваль классической музыки под открытым небом. Многочисленные жители и гости города горячо поддерживали выступления детских коллективов на малой городской сцене. Здесь выступали воспитанники музыкального училища им. Л. Н. Ревуцкого и черниговских музыкальных школ. А главное событие фестиваля – художественный проект «Старинная музыка в древнем городе» – проходила в Борисоглебском соборе. Как отметил на открытии проекта директор Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Юрий Соболь, надо отдать должное тем мастерам, которым удалось воссоздать невероятную акустику стен этого древнего собора. На 2:00 Борисоглебский собор превратился в концертный зал, полностью заполненную ценителями классической музыки. Любители музыки, затаив дыхание, слушали старинные произведения. Ведь старинной музыке присущи свои прелести и невероятная гармония. Перед слушателями выступили хорошо известный черниговский коллектив KlarnetKvartet «Bagatelle», который за последние годы сделал много для популяризации именно старинной европейской музыки; лауреат всеукраинских и международных конкурсов, преподаватель Черниговского музыкального училища им. Л. Н. Ревуцкого Иван Евтушенко (барочная и ренессансная лютня). Посетили Чернигова и гости из Львова: дуэт сопилкарок – Божена Корчинский и Наталья Павлов, а также ансамбль средневековой музыки «Gardarica» (Львовский музыкальный цех). А завершил концертную программу Академический камерный хор им. Д. Бортнянского. Произведения композиторов далекого прошлого, которые актуальны и сегодня, звучание старинных инструментов и невероятная акустика стен собора создали неповторимую атмосферу фестиваля.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым