Фермер изготовил «жуколовку» – уникального ловца колорадских жуков (ВИДЕО)
2017-06-18 08:23
Фермер изготовил «жуколовку» – уникального ловца колорадских жуков (ВИДЕО)
Что важно,” жуколовка” сбивает даже личинки… 20 соток очищает поля от вредителей за 15 минут.
На Ровенщине крестьянин Иван Купервас постоянно придумывает какие-то инструменты, что облегчают жизнь фермерам. В этот раз он удивил своим новым изобретением для обработки от вредителей картофеля, получивший название «жуколовка». Над тем, что сделать ее правильно, ломал голову три года, передает Rus.Media.
Иван Купервас вместе с женой Оксаной воспитывают троих детей. Как и большинство крестьян, держат немалый кусок поля, хозяйство. Картофеля всегда сажают вдоволь.
– В нашей семье так заведено, что никто картошку химикатами не кропил, чтобы урожай был экологически чистым. Помню, в детстве родители дадут веника с ведром, и иду на огород отряхивать колорадских жуков, – рассказывает хозяин. – Но этот метод занимает очень много времени, да и утомительно. За день натрусишся так, что спину разогнуть нельзя, а половина вредителей как сидела, так и сидит.
Чтобы облегчить летние полевые работы, несколько лет назад муж смастерил “жуколовку”. Сначала начертил будущее устройство на бумаге, и по нему конструировал свое чудо техники.
– Это такой себе тележку с крыльями и ящиком, в который падают жуки – жукоприймальником. Спереди стоит колесо от велосипеда, по бокам – крылья из жести, снизу – жестяной жукоприймач, – характеризует разработку изобретатель. – Соединяют все детали старые трубы и арматура. Крылья нагибают картофельные кусты, стряхивая жуков в желоб. Ботва при этом не ломается, а вредителей становится меньше на 90% – и это за один обход. Что важно,” жуколовка” сбивает даже личинки. 20 соток поля я очищаю от вредителей за 15 минут. Чтобы колоради сдохли, выливаю в приемник стопку солярки.
Недавно Иван Купервас запатентовал свое изобретение. Потому же, признается, в свое время имел дело с ворами: разработал сапу с колесиками, показал знакомым чертежа, а теперь его разработку продают на всех рынках области.
– Вообще, я много интересных штукенций смоделировал. Чтобы облегчить работу жене, сделал ей блендера, вмонтировав в бидона дрель. Теперь она и свеклу им рубит, и тыквы, – говорит Иван Купервас. – Из старого компьютерного блока смастерил совка, чтобы привой в грубую зимой забрасывать. Я парень не ленивый (смеется – ред.), все умею руками делать.