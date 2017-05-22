Фермер из Нежинщины сжег арендованное поле
Несанкционированное выжигание сухой растительности обернулось для фермера с Нежинщины административным штрафом. Мужчина выжигал траву на арендованном поле, неподалеку полезащитной полосы. За этим занятием его и застала рейдовая бригада охранников окружающей среды и лесоводов. Об этом сообщили в ГП «Нежинское лесное хозяйство». Именно по сжиганию сухой растительности на полях начинается большинство степных пожаров, в том числе и в прилегающих лесных массивах. Охранники окружающей среды отмечают: контролируемые поджоги допустимы лишь в случае хозяйственной необходимости и только с разрешения территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов. Впрочем, несмотря на запрет и явный вред окружающей среде, недобросовестные граждане продолжают сжигать сухую растительность. Рейдовая бригада общественных инспекторов по охране окружающей среды и лесной охраны ГП «Нежинское лесное хозяйство» застала одного из таких поджигателей «на горячем». По словам инженера по охране и защите леса ГП «Нежинское лесное хозяйство» Владимира Яковенко, нарушителем оказался местный фермер, который выжигал на арендованном поле вблизи Вертиевки остатки сухой травы. «На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, – говорит лесной охранник. – Согласно природоохранным законодательством, к таким лицам будут применяться меры административного воздействия согласно ст. 77-1 КУоАП. На граждан налагается штраф в сумме от 170 до 340 гривен ». По словам Владимира Якименко, фермер свою вину признал и через несколько дней оплатил административный штраф в пользу государства. Лесоводы и экологи предостерегают граждан от подобных действий, ведь сжигания растительности или ее остатков негативно влияет и на состояние окружающей природной среды – снижается плодородие почв, нарушается их структура, уменьшается противоэрозионная устойчивость, загрязняется атмосферный воздух и появляется пожарная угроза для прилегающих территорий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым