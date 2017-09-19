Фекалии затопили дом (Фото)
Многострадальный дом по улице Мстиславский, 50 утопает в фекалиях. Вонь люди почувствовали два дня назад. Тогда в подвале была небольшая зловонная лужа. Жители сразу вызвали аварийную КП «Деснянское». Специалисты приехали. По словам местной жительницы Нины Артюшенко, коммунальщики походили подвалом и поехали. А уже через несколько часов помещение наполнилось водой: «Мы платим исправно и своевременно, – возмущаются жители дома и показывают квитанцию об уплате. – А вот что имеем. Уже и не знаем, куда обращаться. Ремонт собственного подъезда выпрашивали более тридцати лет. Нам пришли покрасили стены кое-как и даже мусор не убрали. Теперь в подъезде постоянно забит мусоропровод». А недавно еще и затопило подвал. Люди говорят, что вода прибывает, и подозревают, что это мог быть порыв канализации.
Такое подтверждает и начальник КП «Деснянское» Виктор Пригара. Он объясняет, что в доме № 50 по улице Мстиславский уже приезжали несколько раз и чистили канализацию.
«Мы уже показывали жителям этого дома, что там вызывает такие затопления, – рассказывает начальник КП «Деснянское». – Забивают канализацию груши и яблоки, ягоды, которые люди консервируют, а остатки смывают в канализацию. Вот они и являются главной причиной аварий».
Несмотря на это, чиновник пообещал, что последствия аварии устранят. Мол, у работников аварийной есть все необходимое для того, чтобы прочистить канализацию и устранить неполадки.
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