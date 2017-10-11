Фейсбучна тема дня: жестокое нападение на прокурора
11.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня Черниговщину всколыхнула новость о том, что 50-летний мужчина пришел на прием к прокурору и ударил ее топором.
Женщина получила серьезные травмы и находится в реанимации.
В соцсетях бурно обсуждали эту тему.
Немало пользователей стали на сторону нападающего. Мол, бестолковая система правоохранительных органов заставляет людей в таких нелепых и жестоких поступков.
Но есть и такие, кто искренне сочувствует пострадавшей женщине
Пользователи также обратили внимание на то, что нападающий беспроблемно прошел в прокуратуру с топором.
Странно, но не обошлось и без юмора.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.