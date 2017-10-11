Фейсбучна тема дня: жестокое нападение на прокурора

magictr | 11.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня Черниговщину всколыхнула новость о том, что 50-летний мужчина пришел на прием к прокурору и ударил ее топором.

Женщина получила серьезные травмы и находится в реанимации.

В соцсетях бурно обсуждали эту тему.

Немало пользователей стали на сторону нападающего. Мол, бестолковая система правоохранительных органов заставляет людей в таких нелепых и жестоких поступков.

Но есть и такие, кто искренне сочувствует пострадавшей женщине

Пользователи также обратили внимание на то, что нападающий беспроблемно прошел в прокуратуру с топором.

Странно, но не обошлось и без юмора.

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