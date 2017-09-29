Фейсбучна тема дня: уникальный пешеходный переход
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове строят первый повышенный пешеходный переход. Возводят его по вул. Гетмана Полуботка. Переход будет совмещать 3-ю школу и сквер Хмельницкого.
Работы выполняются в рамках капитального ремонта дороги.
Но водителям эта идея не очень нравится.
Кое-кто вообще не понимает, «что это и с чем его едят».
Не обошлось и без саркастических высказываний.
Кроме того, жители города волнуются за транспорт с «низкой посадкой».
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