Фейсбучна тема дня: уникальный пешеходный переход

magictr | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове строят первый повышенный пешеходный переход. Возводят его по вул. Гетмана Полуботка. Переход будет совмещать 3-ю школу и сквер Хмельницкого.

Работы выполняются в рамках капитального ремонта дороги.

Но водителям эта идея не очень нравится.

Кое-кто вообще не понимает, «что это и с чем его едят».

 

Не обошлось и без саркастических высказываний.

Кроме того, жители города волнуются за транспорт с «низкой посадкой».

 

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