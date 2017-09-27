Фейсбучна тема дня: туристические достопримечательности или скульптурное нашествие
Реализация проекта «Легенды, мифы и история Чернигова в скульптурах» имеет целью установление скульптур, которые помогли бы городу раскрыть туристический потенциал и привлечь гостей.
Уже более 20 идей для воплощения в жизнь. В частности, могут быть реализованы скульптуры Змея Горыныча, Соловья Разбойника, князя Черного, привидение Антониевых пещер, черниговской гривны.
Пользователи соцсетей по-разному оценили такой художественный перфоманс.
Некоторые черниговцы считают, что установка памятника гривне – логичный шаг.
Впрочем, горожане акцентируют внимание на том, что для этой скульптуры необходима специальная легенда.
В Чернигове наконец установили металлический «Клубок легенд».
Впечатление черниговцев от этой скульптуры также неоднозначны.
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