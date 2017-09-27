Фейсбучна тема дня: туристические достопримечательности или скульптурное нашествие

magictr | 27.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Реализация проекта «Легенды, мифы и история Чернигова в скульптурах» имеет целью установление скульптур, которые помогли бы городу раскрыть туристический потенциал и привлечь гостей.

Уже более 20 идей для воплощения в жизнь. В частности, могут быть реализованы скульптуры Змея Горыныча, Соловья Разбойника, князя Черного, привидение Антониевых пещер, черниговской гривны.

Пользователи соцсетей по-разному оценили такой художественный перфоманс.

Некоторые черниговцы считают, что установка памятника гривне – логичный шаг.

Впрочем, горожане акцентируют внимание на том, что для этой скульптуры необходима специальная легенда.

В Чернигове наконец установили металлический «Клубок легенд».

Впечатление черниговцев от этой скульптуры также неоднозначны.

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