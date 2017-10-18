Фейсбучна тема дня: труп женщины, который нашли на Мстиславский

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня утро в Чернигове началось с известия о страшной находке — возле дома по ул. Мстиславский нашли тело женщины.

Черниговцы шокированы новостью.

Хотя некоторые даже не удивлен.

Пока полиция на месте узнавала подробности, черниговцы озвучивали собственные версии.

И предполагали, что женщина не местная.

А кое-кто даже решил пошутить.

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