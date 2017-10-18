Фейсбучна тема дня: труп женщины, который нашли на Мстиславский
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня утро в Чернигове началось с известия о страшной находке — возле дома по ул. Мстиславский нашли тело женщины.
Черниговцы шокированы новостью.
Хотя некоторые даже не удивлен.
Пока полиция на месте узнавала подробности, черниговцы озвучивали собственные версии.
И предполагали, что женщина не местная.
А кое-кто даже решил пошутить.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.