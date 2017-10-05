Фейсбучна тема дня: тепло пришло не во все садики города

magictr | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера на совещании у мэра пообещали включить отопление в детских садах. Однако обещанное тепло пришло не во все заведения, в частности, сегодня мерзли дети в 37-м садике.

Эта новость возмутила пользователей соцсети.

Черниговцы начали писать и про другие заведения.

Кто-то даже предложил отправить мэра на целый день в садик.

Также пользователи советовали родителям детей, которые посещают дошкольные учреждения, прибегнуть к более действенным мерам.

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