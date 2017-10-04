Фейсбучна тема дня: свободное владение оружием

magictr | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» сделал громкое заявление, что в государстве надо разрешить свободное обращение оружия, чтобы каждый гражданин мог себя защитить.

Заявление вызвало большой резонанс. В частности черниговцы в соцсети второй день активно дискутируют на эту тему.

Мнения разделились. Одни категорически против.

Многие пользователи идею поддерживают, но сомневаются в соблюдении всех необходимых условий.

 

Но много и тех, кто за то, чтобы украинцы свободно владели оружием.

К тому же, по мнению черниговцев, уровень преступности если и не уменьшится, то по крайней мере каждый украинец сможет сам себя защитить.

Однако есть мнение, что оружие будет доступна лишь тем, у кого есть деньги.

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