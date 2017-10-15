Фейсбучна тема дня: спасение подземки за миллионы
15.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Перекресток проспектов Мира и Победы в Чернигове будут с 14 до 25 октября перекрывать, чтобы сделать на участке от главпочтамта до другой стороны проспекта Победы полную сплошную гидроизоляцию над подземным переходом. Такое решение принял исполком Черниговского городского совета.
По словам городского головы выделить на это нужно еще 4 миллиона.
Черниговцы подхватили эту тему и сразу начали шутить.
Серьезные же пользователи Facebook пишут о более глобальные проблемы, которые могут возникнут после этого ремонта.
Однако есть и те, кто говорит, что пусть тратят любые деньги, чтобы сделали все нормально.