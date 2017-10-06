Фейсбучна тема дня: саксофонист на Валу
06.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Саксофонист Андрей Романенко опубликовал в соцсети Facebook видео, на котором он играет на черниговском Валу главный хит 2017 года «Despacito».
Видео разлетелось соцсетью и собрало много комментариев. Черниговцы не критиковали и не возмущались, а оставляли только положительные отзывы.
Кстати, музыкант благодарил каждого за комментарий.
Приятно удивляет, что жители города положительно отзываются о жителях города.
А также то, что талантливые люди формируют отношение к городу в целом.
И становятся его украшением.
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