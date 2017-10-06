Фейсбучна тема дня: саксофонист на Валу

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Саксофонист Андрей Романенко опубликовал в соцсети Facebook видео, на котором он играет на черниговском Валу главный хит 2017 года «Despacito».

Видео разлетелось соцсетью и собрало много комментариев. Черниговцы не критиковали и не возмущались, а оставляли только положительные отзывы.

Кстати, музыкант благодарил каждого за комментарий.

Приятно удивляет, что жители города положительно отзываются о жителях города.

А также то, что талантливые люди формируют отношение к городу в целом.

И становятся его украшением.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr