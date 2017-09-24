Фейсбучна тема дня: празднование на Красной площади Дня города
24.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Чернигов завершил празднование Дня города. Апогоєм праздника стала грандиозная концертная программа на Красной площади.
Такое событие привлекло большое внимание горожан, о чем свидетельствует невероятное количество постов в Фейсбук. Это не только фото и видео, а еще и комментарии.
В основном жители города остались довольны праздничным действом.
Однако были некоторые пожелания относительно празднования следующего года.
Кое-кто возмутился по поводу фейерверка.
Но есть и такие, кого возмутило празднования праздника.
И вообще, по мнению некоторых горожан, подобные мероприятия не на времени.
Однако такое мнение разделяют далеко не все.
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