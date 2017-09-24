Фейсбучна тема дня: празднование на Красной площади Дня города

magictr | 24.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Чернигов завершил празднование Дня города. Апогоєм праздника стала грандиозная концертная программа на Красной площади.

Такое событие привлекло большое внимание горожан, о чем свидетельствует невероятное количество постов в Фейсбук. Это не только фото и видео, а еще и комментарии.

В основном жители города остались довольны праздничным действом.

Однако были некоторые пожелания относительно празднования следующего года.

Кое-кто возмутился по поводу фейерверка.

Но есть и такие, кого возмутило празднования праздника.

И вообще, по мнению некоторых горожан, подобные мероприятия не на времени.

Однако такое мнение разделяют далеко не все.

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