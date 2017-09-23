Фейсбучна тема дня: первые впечатления от сквера Хмельницкого
23.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове продолжается празднование Дня города.
К этому празднику было приурочено открытие реконструированного сквера им. Бы. Хмельницкого.
Черниговцы уже втигли поделиться первыми впечатлениями.
В частности, обновленный вид сквера вызывает много вопросов.
Кое-кто посмеялся над церемонии торжественного открытия.
Однако такое мнение разделяют не все.
Настоящие дебаты развернулись между черниговцами: одни за хождение по газонам, другие — против.
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