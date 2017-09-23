Фейсбучна тема дня: первые впечатления от сквера Хмельницкого

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове продолжается празднование Дня города.

К этому празднику было приурочено открытие реконструированного сквера им. Бы. Хмельницкого.

Черниговцы уже втигли поделиться первыми впечатлениями.

В частности, обновленный вид сквера вызывает много вопросов.

Кое-кто посмеялся над церемонии торжественного открытия.

Однако такое мнение разделяют не все.

 

Настоящие дебаты развернулись между черниговцами: одни за хождение по газонам, другие — против.

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