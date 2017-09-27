Фейсбучна тема дня: парикмахер из будущего
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговский парикмахер Тарас Зиненко необычно для всех колдует над прическами горожан. Парень снял видео, как он стрижет и одновременно ездит на гіроскутері.
Пользователи соцсетей сразу подхватили эту тему, но одни удивлялись, а другие саркастически отписывались про такие выходки.
А на странице изобретателя друзья пишут только комплименты.
Некоторые уже даже изъявил желание побывать в такого профи.
Пишут, что после такого способа парень может иметь проблемы со здоровьем.
Но многим хотелось увидеть результат, то есть стрижку.