Фейсбучна тема дня: осень захватила пользователей
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Осень досталась не только Сиверщины, но и страниц пользователей Facebook.
И не только в городе, но и за его пределами природа очаровывает пейзажами.
А также удивляет цветами.
Горожане несколько сетуют на погоду, с ее переменчивым осенним настроением.
И несмотря на это природа Сиверщины не перестает удивлять.
И пользователи радуются каждому погожему дню.
И находят интересный досуг осенними вечерами.
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