Фейсбучна тема дня: осень захватила пользователей

magictr | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Осень досталась не только Сиверщины, но и страниц пользователей Facebook.

И не только в городе, но и за его пределами природа очаровывает пейзажами.

А также удивляет цветами.

Горожане несколько сетуют на погоду, с ее переменчивым осенним настроением.

И несмотря на это природа Сиверщины не перестает удивлять.

И пользователи радуются каждому погожему дню.

И находят интересный досуг осенними вечерами.

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