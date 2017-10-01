Фейсбучна тема дня: молодежное кредитование по-черниговски

magictr | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

На очередном заседании исполкома Черниговского городского совета, которое запланировано на 5 октября, рассмотрят вопрос «О проекте Программы молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы».

Эта новость не осталась незамеченной в социальной сети и черниговцы восприняли ее по-разному.

Не обошлось и без шуток.

Но подавляющее большинство людей пессимистично отреагировала на эту новость.

Есть и такие, которые прогнозируют, что члены исполкома вообще не утвердят эту программу.

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