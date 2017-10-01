Фейсбучна тема дня: молодежное кредитование по-черниговски
01.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
На очередном заседании исполкома Черниговского городского совета, которое запланировано на 5 октября, рассмотрят вопрос «О проекте Программы молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы».
Эта новость не осталась незамеченной в социальной сети и черниговцы восприняли ее по-разному.
Не обошлось и без шуток.
Но подавляющее большинство людей пессимистично отреагировала на эту новость.
Есть и такие, которые прогнозируют, что члены исполкома вообще не утвердят эту программу.