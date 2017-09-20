Фейсбучна тема дня: изменение даты Дня города

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Власть имущие хотят изменить дату Дня города. По крайней мере, заместитель городского головы Александр Ломако вынес эту тему на обсуждение общественности.

Черниговцы отреагировали бурно.

В основном горожане отстаивают дату 21 сентября.

Однако при’язку для праздника предлагают другую — день принятия Магдебургского права.

Некоторые горожане предлагают приурочить дату к религиозным праздникам.

И, судя по комментариям, дату Дня города можно привязывать к любому празднику или исторического события, чтобы только не советских времен.

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