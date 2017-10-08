Фейсбучна тема дня: хлеб на асфальте, на рынке «Нива»
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня в соцсети Facebook черниговка обнародовала видео, которое буквально шокировало. На видео, которое было снято на рынке «Нива», мужчина и женщина собирали с асфальта хлеб, который был привезен для продажи.
Автор даже представить боялась, что может твориться на хлебозаводе.
Некоторые из пользователей предложил, как один из вариантов, этот хлеб отправить в зоопарк.
В комментариях черниговцы уверяют, что подобные случаи нередки.
Несмотря на недопустимую ситуацию, горожане не теряют чувства юмора.
Однако кое-кого поразило не то, что грязный хлеб с асфальта собирали и клали до нормального, а то, что прохожие никак не реагировали на ситуацию.
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