Фейсбучна тема дня: хлеб на асфальте, на рынке «Нива»

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в соцсети Facebook черниговка обнародовала видео, которое буквально шокировало. На видео, которое было снято на рынке «Нива», мужчина и женщина собирали с асфальта хлеб, который был привезен для продажи.

Автор даже представить боялась, что может твориться на хлебозаводе.

Некоторые из пользователей предложил, как один из вариантов, этот хлеб отправить в зоопарк.

В комментариях черниговцы уверяют, что подобные случаи нередки.

Несмотря на недопустимую ситуацию, горожане не теряют чувства юмора.

Однако кое-кого поразило не то, что грязный хлеб с асфальта собирали и клали до нормального, а то, что прохожие никак не реагировали на ситуацию.

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