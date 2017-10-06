Фейсбучна тема дня: городу нужна остановка «за поворотом»
Черниговцы через петицию предложили сделать остановку общественного транспорта, которая сейчас неофициально известна как «за поворотом» — поворачивая с проспекта Победы на улицу А. Молодчего.
Новость мгновенно разлетелась в соцсети. К тому же, большинство пользователей поддерживают предложение.
Хотя некоторые считают остановку в том месте неуместной.
Однако таких мало, горожане преимущественно «за».
Аргументируют необходимость указанной остановки примерами.
Некоторые из пользователей соцсети предполагают, что данный отрезок дороги, в случае установления там официального места для остановки общественного транспорта, зимой троллейбусы не осилят.
Заботясь о безопасности водителей, черниговцы, поддерживая предложение относительно остановки, предлагают сделать ее чуть дальше.
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