Фейсбучна тема дня: городу нужна остановка «за поворотом»

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговцы через петицию предложили сделать остановку общественного транспорта, которая сейчас неофициально известна как «за поворотом» — поворачивая с проспекта Победы на улицу А. Молодчего.

Новость мгновенно разлетелась в соцсети. К тому же, большинство пользователей поддерживают предложение.

Хотя некоторые считают остановку в том месте неуместной.

Однако таких мало, горожане преимущественно «за».

Аргументируют необходимость указанной остановки примерами.

Некоторые из пользователей соцсети предполагают, что данный отрезок дороги, в случае установления там официального места для остановки общественного транспорта, зимой троллейбусы не осилят.

Заботясь о безопасности водителей, черниговцы, поддерживая предложение относительно остановки, предлагают сделать ее чуть дальше.

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