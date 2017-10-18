Фейсбучна тема дня: еще одно тело нашли в Чернигове

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Не успели черниговцы прийти в себя от вчерашней новости о тело женщины в ковре, как сегодня их потрясла новая — по улице Киевской в недострое обнаружено без признаков жизни женщину, которая пролежала там несколько дней.

Люди шокированы тем, что происходит на улицах города.

Ранее, утверждают пользователи, такого не было.

Горожане боятся за детей.

И удивляются, почему бездомные, зная о женщине, не сообщили сразу.

Однако если бы не они, то никто ничего и не знал бы.

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